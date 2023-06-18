«Троица» Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя до 19 июля

Минкульт продлил время пребывания «Троицы» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя до 19 июля
ТАСС сообщает, что икона «Троица» Андрея Рублева будет находиться в храме Христа Спасителя до 19 июля. Таким образом 18 июля верующие смогут помолиться перед «Троицей» на праздник преподобного Сергия Радонежского.
В Минкульте заявили, что икона находится в стабильном состоянии, в храме нет резких температурных колебаний. За иконой следят эксперты и сотрудники Третьяковской галереи.
Ранее протоирей Вигилянский заявил, что «Троица» возвращается из тюрьмы в семью. По мнению протоирея, конечный адрес «Троицы» - иконостас Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Там же находятся и другие иконы Рублева.
«Троица»- икона, которую Андрей Рублев написал в первой четверти XV века. Считается шедевром русского иконописного искусства. Известно, что она была написана для Троицкого монастыря.
В 1929 году Народный комиссариат просвещения РСФСР передал икону в Государственную Третьяковскую галерею.
В Минкульте заявили, что икона находится в стабильном состоянии, в храме нет резких температурных колебаний. За иконой следят эксперты и сотрудники Третьяковской галереи.
«Троица»- икона, которую Андрей Рублев написал в первой четверти XV века. Считается шедевром русского иконописного искусства. Известно, что она была написана для Троицкого монастыря.
В 1929 году Народный комиссариат просвещения РСФСР передал икону в Государственную Третьяковскую галерею.
Мария Фирсова