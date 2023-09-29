Троллейбусы Петербурга научились пробуждать совесть безбилетников

Фото: iStock/-lvinst-
Затем, сообщает «Петербургский дневник», информация о «зайцах» передаётся на пульты диспетчерского контроля «Горэлектроранса». Благодаря этому контролёры могут видеть, в каком транспорте в настоящий момент едут безбилетники, и предпринять необходимые меры.
Всего за первое полугодие в Санкт-Петербурге было выявлено порядка 7,7% безбилетников от общего числа пассажиров.
Читайте также:
ТАСС: Депутаты Госдумы хотят предоставить студентам бесплатный проезд
В Петербурге вспыхнул автобус, перевозивший детей-инвалидов
Речной транспорт в Подмосковье со старта навигации обслужил 24 тыс пассажиров