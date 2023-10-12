Трубопровод в Кашире восстановили и готовят к подаче тепла

Фото: телеграм-канал Михаила Шувалова
Аварийно-восстановительные работы на трубопроводе в микрорайоне Кашира-2 завершены, сообщил глава городского округа Михаил Шувалов. Идёт подготовка к подаче тепла.
«Вместе с первым заместителем Сергеем Кирюхиным выехал в котельную и проверил её готовность к запуску. Сейчас все аварийно-восстановительные работы на магистральном трубопроводе завершены, идёт заполнение системы. После этого специалисты «Теплосети» проведут опрессовку и приступят к подаче теплоносителя», – написал Шувалов в своём телеграм-канале.Ранее он информировал о новой утечке на теплосетях в Кашире-2. Она была выявлена в ходе гидравлических испытаний рядом с местом аварийно-восстановительных работ, проводившихся накануне.
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Лора Луганская