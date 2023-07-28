«Царьград»: Дети мигрантов совершают преступления в отношении россиян

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Дети мигрантов считают допустимым вести преступную деятельность по отношению к россиянам. Об этом в своём расследовании сообщает «Царьград».
Уровень преступности в Москве и других городах России активно растёт из-за детей мигрантов. Старшее поколение ещё как-то понимает, что они здесь гости и нужно следовать правилам и традициям территории, а вот их дети этого не осознают и ведут себя так, как привыкли на родине.
Московский район Гольяново уже много лет имеет дурную славу. Даже американская газета The Huffington Post назвала его самым опасным, сравнив с цыганским кварталом в болгарском Пловдиве и колумбийской Боготой.
И это всё из-за преступности мигрантов. Недавно произошёл громкий случай. Вооружённая банда мигрантов, в которой были и несовершеннолетние, угрожала местным. Сообщается, что у одного студента даже украли автомобиль. Ими заинтересовались в полиции, расследуется уголовное дело.
Но не всегда всё заканчивается так. Например, в Твери дети мигрантов терроризируют местных школьников-ровесников. Лишь благодаря вмешательству СМИ удалось привлечь к проблеме полицию.
Также «Царьград» уточняет, что подобная ситуация уже была во Франции 30-50 лет назад. Если сейчас не решить миграционную проблему, могут возникнуть ещё более серьёзные трудности.
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Московский район Гольяново уже много лет имеет дурную славу. Даже американская газета The Huffington Post назвала его самым опасным, сравнив с цыганским кварталом в болгарском Пловдиве и колумбийской Боготой.
Но не всегда всё заканчивается так. Например, в Твери дети мигрантов терроризируют местных школьников-ровесников. Лишь благодаря вмешательству СМИ удалось привлечь к проблеме полицию.
Также «Царьград» уточняет, что подобная ситуация уже была во Франции 30-50 лет назад. Если сейчас не решить миграционную проблему, могут возникнуть ещё более серьёзные трудности.
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Анастасия Чинкова