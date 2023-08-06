Царьград: США уже совершили главное в истории человечества военное преступление

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Учредитель Царьграда Константин Малофеев в годовщину ядерного удара США по Японии напомнил главные истины. Об этом сообщает Царьград.
«Сегодня марионетки США, включая генсека ООН Гуттериша, не любят вспоминать о зверствах своих хозяев. Применявших ядерное оружие против мирного населения до сих пор оккупированной ими Японии. Выжигавших напалмом корейские и вьетнамские деревни», — цитирует Царьград Малофеева.
По словам Малофеева, США «во имя торжества глобального Содома» готовы воевать с РФ до последнего украинца, поляка или литовца. Он также отметил, что американское преступление против Японии ничем не оправдано.
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Екатерина Коршунова