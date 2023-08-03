ЦБ утвердил логотип цифрового рубля

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Банк России одобрил логотип цифрового рубля, который будет использоваться в банковских приложениях, говорится в сообщении регулятора.
Сообщается, что логотип цифровой единицы будет представлять из себя знак национальной валюты, заключенный в круг. С одной из сторон, окружность будет в форме монеты, а с другой - напомнит логотип российского ЦБ.
Цветовое решение было сделано в пользу кораллово-алого и белого цвета.
Ранее, закон о введении цифрового рубля подписал президент России Владимир Путин. Отмечается, что с его помощью будет возможно совершать различные платежные операции, посредством специального мобильного приложения.
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Цветовое решение было сделано в пользу кораллово-алого и белого цвета.
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Анастасия Крестьянова