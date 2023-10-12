Цены на верхнюю одежду в России выросли на 25% с началом осени

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С началом осени в России произошло значительное увеличение цен на верхнюю одежду, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков государственной системы маркировки «Честный знак».
В сентябре текущего года россияне в среднем платили около 9754 рублей за пальто. Сравнив среднюю стоимость за три летних месяца, можно заметить, что цены на этот вид одежды выросли на 21,8%. В летние месяцы пальто в среднем стоило 8006 рублей. Средняя стоимость плащей увеличилась за это время на 34,3% и составила 7360 рублей, по сравнению с летней ценой в 5479 рублей.
Кроме того, стоимость курток возросла на 37,1%, достигнув 5494 рублей в сентябре, в то время как летом они стоили в среднем 4008 рублей.
Стоимость ветровок увеличилась менее всего — всего на 9,7%. Летом средняя цена на ветровки составляла 2797 рублей, а сейчас они продаются за 3067 рублей.
Эксперты считают подобный рост цен вполне закономерным явлением. С началом осеннего сезона повышается спрос на верхнюю одежду, также на рынке появляются новые коллекции. Отмечается, что на рынке верхней одежды доля импортных пальто составляет 74%, в то время как плащи, в основном, производятся в России. В 2023 году в Российскую Федерацию поступило 47,3 миллиона плащей, пальто, ветровок и курток из-за рубежа.
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Кроме того, стоимость курток возросла на 37,1%, достигнув 5494 рублей в сентябре, в то время как летом они стоили в среднем 4008 рублей.
Эксперты считают подобный рост цен вполне закономерным явлением. С началом осеннего сезона повышается спрос на верхнюю одежду, также на рынке появляются новые коллекции. Отмечается, что на рынке верхней одежды доля импортных пальто составляет 74%, в то время как плащи, в основном, производятся в России. В 2023 году в Российскую Федерацию поступило 47,3 миллиона плащей, пальто, ветровок и курток из-за рубежа.
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Артем Кузьмин