Центр экстренной психологической помощи МЧС России отмечает День рождения

Фото: пресс-служба МЧС России
ФГБУ «Центр экстренной психологической помощи МЧС России» 17 сентября празднует свой 24-й день рождения. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе МЧС России.
Психологическая служба МЧС России была создана после разрушительного землетрясения в Нефтегорске, когда было решено, что люди, сами ставшие жертвами ЧП или чьи родственники пострадали, нуждаются в качественной психологической помощи. Открылся центр в сентябре 1999 года.
Однако работать он начал чуть раньше – во время ликвидации последствий терактов в жилых домах на улице Гурьянова и Каширском шоссе в Москве.
Возглавляет центр кандидат психологических наук, Заслуженный спасатель РФ Юлия Сергеевна Шойгу. Она вступила в свою должность в 2002 году.
Филиалы Центра экстренной психологической помощи МЧС России представлены во многих городах России, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Хабаровске, Севастополе и др.
Помимо оказания психологической помощи, центр активно сотрудничает с Министерством просвещения. Вместе они работают над обновлением школьного предмета ОБЖ, а также созданием методических пособий, в которых рассказывается о культуре безопасного поведения.
В 2019 году Центр экстренной психологической помощи МЧС России был поощрён благодарностью Президента Российской Федерации.
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Однако работать он начал чуть раньше – во время ликвидации последствий терактов в жилых домах на улице Гурьянова и Каширском шоссе в Москве.
Филиалы Центра экстренной психологической помощи МЧС России представлены во многих городах России, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Хабаровске, Севастополе и др.
«При создании нашей службы планировалось, что основные потребители – сотрудники нашего ведомства. Но, конечно, мы понимаем, что понятие ЧС хорошо определено в законе, но не очень четко определено для каждого конкретного человека. И наша помощь как профессионалов нужна не только специалистам, работающим на ликвидации чрезвычайных ситуаций, но и пострадавшим и их близким», – рассказала директор центра Юлия Шойгу.
Помимо оказания психологической помощи, центр активно сотрудничает с Министерством просвещения. Вместе они работают над обновлением школьного предмета ОБЖ, а также созданием методических пособий, в которых рассказывается о культуре безопасного поведения.
В 2019 году Центр экстренной психологической помощи МЧС России был поощрён благодарностью Президента Российской Федерации.
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Анастасия Чинкова