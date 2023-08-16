Центр образовательных услуг «Группа «Вагнер» зарегистрировали в Белоруссии

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Ранее министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил, что возможность прямого военного столкновения с НАТО становится «весьма очевидной». Хренин подчеркнул, что истинные планы западных стран уже были озвучены некоторыми высокими должностными лицами.
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