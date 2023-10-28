Центр реабилитации «Раменский» получил новое интерактивное оборудование

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
Комплексному Центру социального обслуживания и реабилитации «Раменский» предоставили новое реабилитационное интерактивное оборудование. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа Жуковский.
Оборудование рассчитано на работу с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. Интерактивные девайсы позволят облегчить работу педагогам реабилитационного центра, а дети смогут в интересной форме выполнять необходимые задания.
Из средств бюджета Московской области Центр получил интерактивный стол психолога «Гармония» и профессиональный интерактивный стол психолога «Алма». Они предназначены для развития у детей навыков коммуникации и взаимодействия с окружающими.
Также Центр «Раменский» получил «интерактивный пол», тактильную дорожку, которая поможет детям-инвалидам и детям с ОВЗ развить осязание, различные «интерактивные панели» и «интерактивную песочницу».
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Из средств бюджета Московской области Центр получил интерактивный стол психолога «Гармония» и профессиональный интерактивный стол психолога «Алма». Они предназначены для развития у детей навыков коммуникации и взаимодействия с окружающими.
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Анастасия Чинкова