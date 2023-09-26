Церковь поможет ветеранам СВО и их семьям в предоставлении медицинской помощи

Фото: сайт Минобороны РФ
Фонд «Защитники Отечества» и православная религиозная организация «Московская Патриархия РПЦ» подписали соглашение о сотрудничестве. Информация об этом размещена на официальном сайте фонда.
Цивилева отметила, что такое сотрудничество позволит расширить возможности для заботы о физическом и душевном здоровье демобилизованных военных.
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