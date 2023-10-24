Церковь в селе Карпово освятили после восстановления

Фото: администрация Дмитровского г. о.
Епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл совершил чин Великого освящения церковь Воскресения Христова в Иерусалиме села Карпово после восстановления. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Дмитровского городского округа.
Отца Кирилла встречали священнослужители Рогачёвского, Дмитровского и Яхромского благочиний, а также прихожане храма. Букет белых роз епископу преподнесла замглавы администрации Дмитровского городского округа Елена Виноградова. Она приветствовала владыку от имени руководителя муниципалитета Ильи Поночевного.
Храм был вернули Русской Православной Церкви в 2001 году. До этого он более шести десятилетий стоял заброшенным, без куполов и крестов. Активное восстановление церкви началось несколько лет назад. За три года здание восстановили в первоначальном виде и провели благоустройство прилегающей территории.
Таинство началось с освящения престола – главной святыни храма. После этого были освящены алтарь и сам храм. Затем священнослужители совершили Божественную литургию, состоялся крестный ход.
После службы епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл поблагодарил прихожан за деяния во славу Церкви и за труды по восстановлению храма. Самых активных и неравнодушных помощников отметили епархиальными грамотами.
Читайте также:
Бассейн «Бриз» в Дмитрове отремонтируют на год раньше плана
Участники спецоперации провели урок мужества для дмитровских старшеклассников
Глава Дмитровского округа Поночевный обещал решить вопросы безопасности жителей СНТ «Созвездие»
Храм был вернули Русской Православной Церкви в 2001 году. До этого он более шести десятилетий стоял заброшенным, без куполов и крестов. Активное восстановление церкви началось несколько лет назад. За три года здание восстановили в первоначальном виде и провели благоустройство прилегающей территории.
После службы епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл поблагодарил прихожан за деяния во славу Церкви и за труды по восстановлению храма. Самых активных и неравнодушных помощников отметили епархиальными грамотами.
Читайте также:
Бассейн «Бриз» в Дмитрове отремонтируют на год раньше плана
Участники спецоперации провели урок мужества для дмитровских старшеклассников
Глава Дмитровского округа Поночевный обещал решить вопросы безопасности жителей СНТ «Созвездие»
Лора Луганская