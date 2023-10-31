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Церковный праздник 31 октября: почему этот день опасен и что делать категорически нельзя

31 октября 2023, 13:39
Фото: iStock/dimid_86

Фото: iStock/dimid_86

31 октября православные христиане отмечают церковный праздник посвященный святым Никодиму и Спиридону Печерским, и апостолу Луке. Редакция «Радио 1» расскажет, чего в этот день категорически нельзя делать, чтобы не накликать беду, какие приметы существуют, и о чем нужно просить у чудотворцев.

31 октября 2023 года - какой сегодня церковный праздник


В этот день православные христиане чтят память святых Никодима и Спиридона. Проповедники христианства жили в XII веке и прославились тем, что более 30 лет служили в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры, где занимались выпеканием просфора для верующих.


Всю свою жизнь Спиридон и Никодим молились с утра и до вечера, работая на благо прихожан. Однажды печь, в которой молитвенники готовили хлеб, загорелась. Спиридон смог предотвратить трагедию и накрыл пламя своим одеянием. После этого случая Никодима и Спиридона стали считать хранителями от пожара. Оба монаха дожили до глубокой старости. Они были наделены способностями к чудотворению и помогали людям. Мощи святых находятся в Ближних пещерах.

Также православные христиане вспоминают святого Луку, который стал одним из 70 апостолов, избранных Иисусом Христом. Согласно церковным преданиям, Лука в числе немногих верных последователей присутствовал при распятии Христа. За свою преданность апостол одним из первых был сподоблен лицезрения воскресшего Иисуса.


31 октября: народные приметы


В старину в этот день резко менялась погода и наступали настоящие холода. По приметам дня судили, какой будет грядущая зима и когда ждать непогоду. Если с утра идет снег — зима будет теплой. Усеянное облаками небо предвещало сильные дожди, а нахохлившиеся птицы на деревьях считались предвестниками затяжной непогоды.

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Что нельзя делать 31 октября 2023


Категорически нельзя в этот день сквернословить и ругаться. Ссора между супругами может привести к разводу и проблемам во взаимоотношениях в будущем году. Поднимать предметы с земли и разговаривать с незнакомцами также запрещено. 31 октября проводятся магические ритуалы, и можно запросто получить порчу.

Предки считали, что если отказать в помощи в этот день, то она может понадобиться вскоре самому, но руки никто не подаст. Также нельзя лениться, переедать, хвастаться.

Что можно делать 31 октября и о чем просить святых


Святым Спиридону и Никодиму Печерскому молятся о защите дома от пожаров, а также болезней, нищеты и семейных неурядиц. Считалось, что беда обойдет стороной, если съесть в этот день курицу. Также было принято ходить 31 октября на рыбалку, после чего улов продавали, а на вырученные деньги покупали свечи, которые ставили в храме.

31 октября нужно съесть немного лука. Считается, что это оградит от недугов на весь следующий год.

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Хэллоуин 2023 в России: история и традиции самого мистического праздника

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#церковь
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«Сладость или гадость?»: Блинкен на Хэллоуин нарядил детей в костюмы Украины и Зеленского
Блинкен на Хеллоуин нарядил сына Зеленским и отправил просить конфеты у Байдена
31 октября 2023, 13:44

Фото: istock / nikkusha

Государственный секретарь США Энтони Блинкен нарядил своих маленьких детей в необычные костюмы Зеленского и Украины и привел в Белый дом просить подарки у президента США Джо Байдена. Об этом пишет Sky News.
В социальных сетях распространилось видео, где дочь госсекретаря одета в наряд цвета флага Украины — синее платье и желтый платок. А сын Блинкена наряжен в костюм цвета хаки, очень похожий на наряд Владимира Зеленского, в котором он регулярно появляется на публике.

На кадрах мальчик подходит к американскому президенту с коробкой для конфет. Байден приветствовал их и угостил конфетами с печатью президента.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Александр Овечкин нарядился на Хеллоуин в костюм древнеегипетского фараона. Знаменитого форварда в таком образе сопровождала его супруга Анастасия, одевшаяся в таком же стиле.

Во многих странах мира 31 октября отмечается Хэллоуин, но в РФ отношение довольно разное: кто-то любит праздник «нечисти», другие относятся к нему равнодушно или вовсе выступают против праздований. Редакция «Радио 1» расскажет, что думают власти об идее импортозамещения праздника «нечисти», и почему православная церковь категорически против Тыквенного Спаса.

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#блинкен
#дети
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В сектор Газа готовятся въехать 80 грузовиков с гуманитарной помощью
Минобороны Израиля: в Газу собираются въехать 80 фур с гумпомощью
31 октября 2023, 13:41

Фото: iStock/IvanSpasic

В ближайшее время в сектор газа через КПП «Рафах» въедут 80 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом в соцсети X сообщает офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) при израильском министерстве обороны.
Отмечается, что это будет крупнейшая поставка продовольствия, воды и лекарств в сектор Газа с начала эскалации конфликта между Израилем и Палестиной. 

В настоящее время 80 грузовиков проходят проверку на пограничном пропускном пункте. 

Данные COGAT гласят, что за прошедшие десять дней в Газу прибыли свыше 170 грузовиков с несколькими сотнями тонн гуманитарных грузов для жителей сектора. 

Ранее в канцелярии премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху сообщили, что помощь оказывает не сама страна, а множество международных организаций. Отмечалось, что поставки предназначаются исключительно для гражданского населения, поэтому в случае обнаружения их использования представителями ХАМАС, поставки прекратятся. 

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#израиль
#сектор газа
#гуманитарная помощь
#поставки
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Россиянам рассказали, что появится на месте закрывшихся магазинов Decathlon
Владелец активов Decathlon в России запустит новую сеть спортивных магазинов
31 октября 2023, 13:14

Фото: iStock/Dmitri Zelenevski

Компания АРМ, которая владеет активами Decathlon в России, откроет на их месте новую сеть спортивных магазинов. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.
Российская компания выкупила активы французского ритейлера спортивных товаров Decathlon в сентябре этого года. В декабре в торговых центрах, где раньше располагались их магазины, появится новая сеть под названием Desport. 

Уточняется, что в ближайшее время будет запущен и интернет-магазин.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщал, что компания Decathlon нашла покупателей для всех своих магазинов на территории России. А правительственная комиссия по иностранным инвестициям РФ одобрила продажу активов. 

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#россия
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#спорт
#торговля
#активы
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В Волоколамске прошла выставка-ярмарка изделий ручной работы
31 октября 2023, 13:09

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

В честь дня рождения Артели мастеров Подмосковья в Волоколамске организовали ярмарку для жителей и гостей города. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Мероприятие проходило в ТЦ «Центр города». Свои работы представили мастера и ремесленники из Волоколамска, Лотошино, Истры, Клина и других городов.

На ярмарке желающие могли приобрести готовые изделия ручной работы авторов и поучаствовать в мастер-классах. Дети и взрослые смогли самостоятельно изготовить украшения из бисера, расписать деревянные изделия, а также сделать букеты из мыло ручной работы.

Стоит отметить, что«Артель мастеров Подмосковья» была  создана в 2019 году. На сегодняшний день в нее входит 70 мастеров и ремесленников.
 
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#выставка
#мастер-класс
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Собянин: Международная выставка-форум «Россия» откроется на ВДНХ 4 ноября
31 октября 2023, 12:46

Фото: сайт Кремля

Международная выставка-форум «Россия» откроется на ВДНХ 4 ноября, в День народного единства, и будет проходить до 12 апеля 2024 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
В своем телеграм-канале глава администрации Москвы написал, что в рамках мероприятия будут представлены главные достижения страны в области науки, культуры, промышленности, строительства, энергетики, транспорта и социальной сферы. В проведении выставки-форума будут задействованы 67 объектов ВДНХ. Свои программы представят все 89 регионов России, 20 крупнейших корпораций, федеральные министерства и общественные организации.

По словам мэра, Москва представит свою экспозицию в павильоне № 75. Это будет обширное интерактивное пространство, где можно будет увидеть, как менялась и развивалась столица на протяжении долгих лет.

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#выставки
#сергей собянин
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В Подмосковье с начала года жильём обеспечили 900 детей-сирот
31 октября 2023, 12:37

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

С января 2023 в Московской области около 900 детей-сирот получили квартиры. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«В нашем понимании забота означает не просто выдавать ключи в порядке очерёдности, но и быть в диалоге с ребятами, прислушиваться к их запросам. Сертификаты оказались востребованы, поскольку дают возможность приобрести понравившуюся квартиру в любом уголке Подмосковья. И что немаловажно – жилье сразу же оформляется в собственность. <…> Задача на 2023-й - обеспечить жильём 876 ребят. На эти цели мы выделили 3,7 млрд рублей»,- отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Стоит отметить, что Подмосковье остаётся лидером среди субъектов России по выдачи ключей детям-сиротам. С начала действия программы жильём были обеспечены свыше 7 тыс. детей. Кроме этого, в регионе был продлен срок получения жилищных сертификатов для детей-сирот.

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#собственность
#дети-сироты
#андрей воробьёв
#московская область
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«Поклоняться тыкве»: что такое Тыквенный Спас и как власти предложили называть Хэллоуин
В Госдуме и РПЦ не оценили идею отмечать «Тыквенный Спас» вместо Хэллоуина
31 октября 2023, 12:27

Фото: iStock/Natalia Zhukova

Во многих странах мира 31 октября отмечается Хэллоуин. В России отношение к нему двоякое: кто-то успел полюбить праздник «нечисти», другие относятся к нему равнодушно или вовсе выступают против торжества. В 2023 году обрела популярность идея отмечать Тыквенный Спас, который мог бы стать аналогом Хэллоуина, однако и в этом мнения разделились. Редакция «Радио 1» расскажет, что думают российские власти об идее импортозамещения праздника «нечисти», и почему православная церковь категорически против Тыквенного Спаса.

Что такое Тыквенный Спас


Необычный праздник решили провести сотрудники ижевской школы №16. Ученикам предложили нарядиться в костюмы и украсить образ аксессуарами. Однако пугающий грим и одеяния в стиле «монстров» оказались под запретом. Администрация учебного заведения рассказала, что идея создания аналога популярному Хэллоуину пришла ученикам школы, которые прежде нашли информацию о Тыквенном Спасе на просторах интернета. Сотрудники школы заявили, что праздник уходит корнями в прошлое и является древним славянским торжеством, которое означало окончание сбора урожая тыквы. Однако подтверждений тому, что праздник ранее действительно существовал нет.

Почему церковь против Тыквенного Спаса


Представители Русской православной церкви выступают против народной инициативы о праздновании Тыквенного Спаса. По словам иеромонаха Макария (Маркиша) из Иваново-Вознесенской епархии, слово «Спас» означает Спасителя, кем является Христос, поэтому связывать слово с тыквой нельзя. Фактическое поклонение тыкве можно расценить не иначе как «невежество и безумие», подчеркнул священнослужитель. 

В Госдуме предложили отмечать «День жутких сказок и историй»

 
С инициативой переименования Хэллоуина в «День жутких сказок и историй» выступил депутат Госдумы Ярослав Нилов. По его словам, переименование праздника позволит уйти от иностранного названия и западной культуры. Депутат уверен, что запретить праздник, к которому многие привыкли с детства было бы неправильно, поэтому он озвучил решение, которое поможет сохранить торжество.


Что за праздник Хэллоуин


История праздника идет от древних кельтов, которые считали, что в ночь с 31 октября на 1 ноября в мир живых открывается дверь, через которую могут проникнуть души умерших, а вместе с ними нечистая сила. В эту ночь было принято наряжаться в звериные шкуры и гасить огонь в домах. Таким образом кельты отпугивали злых духов и оберегали жилище.

В России предложили альтернативу Хеллоуину
В России предложили альтернативу Хеллоуину

Постепенно традиции стали меняться и смешиваться. С приходом христианства образовался праздник День всех святых, который отмечается 1 ноября. Таким образом, с 31 октября на 1 ноября отмечается Хэллоуин, который дословно означает Ночь всех святых.
В современности праздник не является религиозным и отмечается ради развлечения.

Как отмечают Хэллоуин


Праздник особенно распространен в США. В этот день люди запасаются угощениями, которые раздают детям или беднякам. Дома украшаются искусственной паутиной и тыквами, в которых вырезают лица. В Хэллоуин проходят маскарады, конкурсы на самый «зловещий» костюм или грим. В этот день принято смотреть фильмы ужасов, проходить хоррор-квесты, рассказать страшные истории друг другу. 

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#сша
#школы
#история
#церковь
#праздник
#ночь
#рпц
#традиции
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Синоптик Леус спрогнозировал рекордно тёплую ночь на 1 ноября в Москве
Синоптик Леус: воздух в ночь на 1 ноября прогреется до +9 градусов в Москве
31 октября 2023, 12:14

Фото: iStock/Elen11

Ночь на 1 ноября в Москве может стать самой тёплой для этой даты. Об этом в своём Telegram-канале сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Он рассказал, что циклон, идущий от Финского залива, принесёт в Москву тёплые воздушные массы. Благодаря этому, предстоящая ночь может попасть в тройку лидеров или даже станет самой тёплой для этой даты. 

Леус напомнил, что самой тёплой стала ночь на 1 ноября 2008 года, когда температура воздуха составила 7,8 градусов. 

По словам синоптика, в предстоящую ночь воздух прогреется от 7 до 9 градусов. 

Также специалист рассказал, что прошедшая ночь была на шесть градусов теплее климатической нормы для этого периода и заняла пятое место в списке самых тёплых ночей конца октября с момента начала наблюдений на метеостанции ВДНХ (1949 год). Температура воздуха ночью составила примерно 6 градусов. 

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#прогноз погоды
#осень
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На российских маркетплейсах растут продажи старинных книг
31 октября 2023, 11:42

Фото: istockphoto/morgan23

В последнее время россияне стали заметно активнее приобретать на маркетплейсах старые книги. Это происходит из-за подорожания новых изданий на фоне увеличения стоимости полиграфии и материалов.
По данным маркетплейсов, рост продаж данной категории вырос в первом полугодии по отношению к году на 38%. К категории букинистических традиционно относят книги, выпущенные в период с 1942 по 2010 год, напоминает «Коммерсант». Хотя многие участники издательского рынка полагают, что букинистикой можно назвать только издания, которым больше 50 лет.

В частности, в Ozon отмечают, что рост продаж в экземплярах составил 38%, а в денежном выражении — 52%. Сам ассортимент в данном сегменте вырос на 43%. Специалисты Wildberries сообщили, что продажи букинистических изданий за девять месяцев текущего года увеличились в три раза.

Иногда такие книги приобретают для последующей перепродажи по более высокой цене. Ведь многие книговладельцы просто не осознают ценности того или иного экземпляра, находящегося у них, отмечают эксперты.

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