Церковный праздник 31 октября: почему этот день опасен и что делать категорически нельзя

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31 октября православные христиане отмечают церковный праздник посвященный святым Никодиму и Спиридону Печерским, и апостолу Луке. Редакция «Радио 1» расскажет, чего в этот день категорически нельзя делать, чтобы не накликать беду, какие приметы существуют, и о чем нужно просить у чудотворцев.
31 октября 2023 года - какой сегодня церковный праздник
В этот день православные христиане чтят память святых Никодима и Спиридона. Проповедники христианства жили в XII веке и прославились тем, что более 30 лет служили в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры, где занимались выпеканием просфора для верующих.
Также православные христиане вспоминают святого Луку, который стал одним из 70 апостолов, избранных Иисусом Христом. Согласно церковным преданиям, Лука в числе немногих верных последователей присутствовал при распятии Христа. За свою преданность апостол одним из первых был сподоблен лицезрения воскресшего Иисуса.
31 октября: народные приметы
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Что нельзя делать 31 октября 2023
Категорически нельзя в этот день сквернословить и ругаться. Ссора между супругами может привести к разводу и проблемам во взаимоотношениях в будущем году. Поднимать предметы с земли и разговаривать с незнакомцами также запрещено. 31 октября проводятся магические ритуалы, и можно запросто получить порчу.
Предки считали, что если отказать в помощи в этот день, то она может понадобиться вскоре самому, но руки никто не подаст. Также нельзя лениться, переедать, хвастаться.
Что можно делать 31 октября и о чем просить святых
Святым Спиридону и Никодиму Печерскому молятся о защите дома от пожаров, а также болезней, нищеты и семейных неурядиц. Считалось, что беда обойдет стороной, если съесть в этот день курицу. Также было принято ходить 31 октября на рыбалку, после чего улов продавали, а на вырученные деньги покупали свечи, которые ставили в храме.
31 октября нужно съесть немного лука. Считается, что это оградит от недугов на весь следующий год.
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