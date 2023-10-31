Церковный праздник 31 октября: почему этот день опасен и что делать категорически нельзя

Во многих странах мира 31 октября отмечается Хэллоуин. В России отношение к нему двоякое: кто-то успел полюбить праздник «нечисти», другие относятся к нему равнодушно или вовсе выступают против торжества. В 2023 году обрела популярность идея отмечать Тыквенный Спас, который мог бы стать аналогом Хэллоуина, однако и в этом мнения разделились. Редакция «Радио 1» расскажет, что думают российские власти об идее импортозамещения праздника «нечисти», и почему православная церковь категорически против Тыквенного Спаса.