«Цифра» помогает оплачивать счета за коммуналку

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«Каждый житель нашего региона найдет на портале то, что ему нужно. Это может быть запись ребенка в первый класс или изучение кибербезопасности. Например, сервисом по оплате коммуналки воспользовались уже 285 тыс. раз», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Оплатить коммунальные платежи можно на сайте. Для оплаты необходима авторизация на портале.
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