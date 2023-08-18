«Цифра» помогает оплачивать счета за коммуналку

«Каждый житель нашего региона найдет на портале то, что ему нужно. Это может быть запись ребенка в первый класс или изучение кибербезопасности. Например, сервисом по оплате коммуналки воспользовались уже 285 тыс. раз», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.