«Цифровое Подмосковье» стало онлайн-платформой для решений со всей России

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«На портале уже размещены региональные практики с применением технологий искусственного интеллекта, собранные в рамках поручения президента России о внедрении ИИ-технологий», – пояснил директор ИТ-компании «Максимум» Александр Степанов.Он добавил, что каждый пользователь может изучить на портале «Цифровое Подмосковье» опыт субъектов Федерации, в том числе и Московской области, по внедрению ИИ-решений в таких сферах, как медицина, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и строительство.
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