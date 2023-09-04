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«Цифровое Подмосковье» стало онлайн-платформой для решений со всей России

04 сентября 2023, 15:25
Фото: Istockphoto / Thapana Onphalai

Фото: Istockphoto / Thapana Onphalai

Все органы власти российских регионов получили возможность оставить заявку для публикации ИИ-решения на портале «Цифровое Подмосковье». Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
«На портале уже размещены региональные практики с применением технологий искусственного интеллекта, собранные в рамках поручения президента России о внедрении ИИ-технологий», – пояснил директор ИТ-компании «Максимум» Александр Степанов.
Он добавил, что каждый пользователь может изучить на портале «Цифровое Подмосковье» опыт субъектов Федерации, в том числе и Московской области, по внедрению ИИ-решений в таких сферах, как медицина, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и строительство.


Чтобы использовать разработки регионов России в собственном субъекте Федерации, нужно отправить заявку через форму обратной связи.

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#подмосковье
#московская область
#ии
#искусственный интеллект
#технологии
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Умер российский и советский актер Топольсков
04 сентября 2023, 15:15

Фото: iStock/SergeyPankratov

Российский и советский актер Александр Топольсков скончался в возрасте 73 лет.
Портал «Кино-театр» пишет, что Александр Топольсков умер 4 сентября. Причина смерти не сообщается.
 
Актёр дебютировал на экранах в середине 90-х. Известность ему принесли роль Вити в сериале «Ростов-папа», работа в «Дневнике убийцы». Актёр сыграл в большом количестве театральных постановок.

Александр Топольсков служил в Таганрогском театре имени Чехова.

Ранее сообщалось, что украинский и российский актер Юрий Потапенко умер в возрасте 58 лет. В последнее время актер жаловался на боль в сердце. Юрий Потапенко родился 1 августа 1965 года. Актер снимался в фильмах и сериалах: «Возвращение Мухтара», «Мажор», «Утесов. Песня длиною в жизнь».

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#актеры
#кино
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Депутат Останина призвала передать Росгвардии функции по охране детских садов
04 сентября 2023, 15:14

Фото: iStock/???? ??????

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что детские сады в России должны охраняться Росгвардией, передает РИА Новости.
По словам Останиной, также необходимо приостановить профессиональную деятельностью воспитателей и заведующих детсадов, которые не смогли проконтролировать детские побеги. Парламентарий подчеркнула, что для того, чтобы воспитатель могла осуществлять полноценный контроль за детьми, необходимо, чтобы в группе было не более 25 воспитанников.

Останина назвала недопустимой ситуацию, когда ребенок пропал, а воспитатель откладывает звонок в полицию. 

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#воспитатель
#контроль
#росгвардия
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Для Одинцовской больницы закупаются цитологические исследования
04 сентября 2023, 14:59

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области

В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении конкурса на оказание услуг по проведению цитологических исследований для Одинцовской областной больницы в 2023 году.

«В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на оказание услуг по проведению цитологических исследований для нужд централизованной клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница» на 2023 год» — сообщила министр по конкурентной политике Подмосковья Елена Волкова.

Подрядчик, с которым будет заключён контракт, должен будет осуществлять забор контейнеров с биологическим материалом ежедневно в Одинцово, улица Маршала Бирюзова, 3. Приём заявок уже стартовал и продлится он до 18 сентября 2023 года. Начальная цена контракта 10 миллионов рублей, сообщает «Радио 1» пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

Узнать о актуальных контрактах можно в системе и на портале ЕАСУЗ. Закупки малого объема размещаются в Электронном магазине Московской области.

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#служба
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Российские учёные создали прибор для определения личности по венам
04 сентября 2023, 14:59

Фото: istockphoto.com/vchal

В Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения создали прибор для биометрического определения личности по рисунку вен ладони.
Отмечается, что прибор также сможет определять различные заболевания.

Так, новая система может обрабатывать изображения при помощи технологии компьютерного зрения, а отсканированный участок ладони подаётся алгоритму идентификации на основе сверхточных нейронных сетей.

«Метод идентификации по рисунку вен ладони – один из самых перспективных на рынке биометрической аутентификации личности. Количество разработок невелико, отмечена слабая конкуренция. Системы идентификации по рисунку вен удобны в пользовании, скорости работы, точности, но цена моделей очень высокая. Наша система дешевле без потерь в качественных характеристиках», – пояснил в беседе с Газета.ру доцент кафедры информационной безопасности ГУАП Владимир Коломойцев.

Он добавил, что актуальность такого прибора повышается в виду импортозамещения.

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#технологии
#прибор
#наука
#медицина
#биометрия
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В Госдуме предложили учредить медаль за труд на пользу СВО
04 сентября 2023, 14:58

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуме предложили учредить медаль «За добросовестный труд в условиях специальной военной операции» для сотрудников, которые трудятся на промышленных предприятиях во имя достижения поставленных целей спецоперации. С таким предложением к министру промышленности и торговли Денису Мантурову обратился депутат Госдумы Сергей Колунов.
«Прошу Вас рассмотреть возможность учреждения специальной медали, которая отметит вклад сотрудников предприятий (гражданского персонала), внёсших значительный вклад в достижение целей специальной военной операции», - цитирует РИА Новости текст документа.

Он предложил назвать награду «За добросовестный труд в условиях специальной военной операции». Документ подписал и депутат Госдумы Илья Вольфсон.

Колунов напомним, что во время Великой Отечественной войны была награда «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». По его словам, граждане все чаще начали к нему обращаться с просьбой дополнительно поощрять работников, которые трудятся на благо спецоперации. По его словам, эту награду стоит включить в перечень ведомственных наград российского министерства промышленности и торговли.

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В Одинцово начнётся строительство поликлиники
04 сентября 2023, 14:32

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области

В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении конкурса на строительство здания поликлиники на 500 посещений в смену в жилом комплексе «Гусарская Баллада».

«После заключения контракта подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, построить здание и поставить необходимое оборудование. Новое медицинское учреждение будет относиться к ГБУЗ МО «Одинцовская областная больница» — сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Подрядчик также должен будет предоставить проект благоустройства территории возле поликлиники и дизайн-проект интерьера.

Проектирование и строительство будут осуществляться в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансироваться за счет средств бюджета Московской области.

Завершение строительных работ намечается на 2025 год.

Узнать о актуальных контрактах можно в системе и на портале ЕАСУЗ. Закупки малого объема размещаются в Электронном магазине Московской области.

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#счёт
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В России впервые вынесли приговор за повреждение воинского захоронения
Бизнесмена оштрафовали за повреждение воинских захоронений в Ленобласти
04 сентября 2023, 14:22

Фото: iStock/Zolnierek

Предприниматель из Ленобласти оштрафован на 2,4 миллиона рублей за повреждение захоронений воинов Великой Отечественной войны, при проведении строительных работ. Об этом сообщила прокуратура региона.
Компания, принадлежащая бизнесмену, производила земляные работы на местах захоронения солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. По имеющейся информации, предприниматель располагал сведениями о захоронениях.

В ведомстве уточнили, что произведенные работы привели к перемещению останков и повреждению захоронений.  

Согласно решению суда, бизнесмен обязан выплатить штраф в размере 2,4 миллиона рублей.    

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Политолог Орлов: Введение допвыходных для многодетных облегчит жизнь таким семьям
04 сентября 2023, 14:21

Фото: istockphoto.com/evgenyatamanenko

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов поддержал идею ввести ежемесячные дополнительных выходных для многодетных родителей.
«Я поддерживаю данное предложение. Введение такой меры облегчит жизнь многодетным родителям. Кроме того, это могло бы стать первым шагом к переходу к четырёхдневной рабочей неделе, о которой в последние годы говорят в правительстве», — пояснил в беседе с RT Орлов.

До этого Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой предоставлять многодетным родителям дополнительные четыре выходных дня каждый месяц. Она отметила, что такие меры способствуют тому, что родители смогут в свободное время обустраивать быт многодетно семьи, проводить с детьми больше времени, уделяя внимание совместному досугу и воспитанию.

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#многодетные семьи
#работа
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Ситибанк демонтирует банкоматы в России
Банкоматы Ситибанка будут демонтированы на территории РФ до конца года
04 сентября 2023, 14:07

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Ситибанк объявил о планах свернуть всю банкоматную сеть в России до конца текущего года. Соответствующая информация размещена на сайте кредитной организации.
В сообщении организации говорится, что обслуживание в банкоматах будет прекращено до конца 2023 года.  

По информации банка, решение о приостановки деятельности связано с введенными в отношении России санкциями. В прошлом году, представители компании уже оглашали намерение покинуть российский рынок и прекратить обслуживание клиентов на территории РФ. 

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