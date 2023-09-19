Цифровой паспорт: адвокат Захидов рассказал, как и где будет работать новый документ

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Зачем нужен цифровой паспорт?Предполагается, что не нужно будет переписывать анкетные данные из обычного паспорта, не нужно будет показывать бумажный паспорт, не нужно вести ненужную писанину, предоставлять информацию. Достаточно будет показать обычный QR-код, который автоматически сформируется из приложения на едином портале «Госуслуги».
Как получить цифровой паспорт?Сейчас в течение трёх месяцев правительство определит назначение цифрового удостоверение. Также специалисты должны разработать специальное приложение. Только после этого можно будет начать использовать удостоверение. Подаётся это всё как добровольческая история. Но единственный нюанс, — для получения предполагается наличие биометрических паспортов. Сначала нужно будет получить этот биометрический паспорт, а потом уже заниматься формированием мобильного приложения, в которое будет закачана вся информация о человеке.
Где работает цифровой паспорт?Цифровой паспорт будет работать по всей России. Однако есть риск, что в малых городах и регионах инициатива не приживётся, потому что там негде его показывать. Также электронное удостоверение не будет пользоваться спросом у пожилых людей.
Какие минусы есть у цифрового паспорта?Есть опасения, что в свободный доступ будут утекать базы данных. Но мы и так уже давно живём за стеклом, поэтому говорить о какой-то сохранности персональных баз данных не приходится. Мы понимаем, что защита, к сожалению, не надлежащая. Сегодня пока не могут обеспечить полную сохранность данных.
Но сегодня те же самые данные россиян и так хранятся в ЗАГС, в МВД, в поликлиниках и так далее.
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