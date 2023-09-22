ЦКБ «Рубин»: В РФ разработали новый проект атомной подводной лодки

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Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) морской техники «Рубин» разработало новый проект стратегической атомной подводной лодки. Об этом рассказал заместитель гендиректора предприятия Андрей Баранов в интервью РИА Новости.
Ранее глава ЦКБ заявлял, что новые стратегические подлодки придут на замену серии «Борей» после 2037 года, а подводное судно следующего поколения «Арктур» появится в составе ВМФ России только после 2050 года. Кроме того, Баранов сообщил, что концепция «Арктура» одна из некоторых возможных в среднесрочной перспективе, которой флоту нужно будет дать оценку.
«Так появились все известные вам атомные подводные лодки, включая самые современные», — заключил заместитель директора бюро.
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