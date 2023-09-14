ЦППК начала ремонт двух остановочных пунктов на Горьковском направлении

Фото: пресс-служба АО «Центральная ППК»
Компания АО «Центральная ППК» приступила к реконструкции остановочных пунктов Вохна и Казанское, находящихся в городском округе Павловский Посад.
Ремонтные работы планируется завершить до конца 2024 года, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Специалисты заменят: плиты перекрытия и фундаментные блоки платформ, установит навесы и малые архитектурные формы, поставит новые билетные кассы, оборудуют новые информационные стойки, стойки экстренной связи, системы громкоговорящего оповещения и динамические табло. Также специалисты обновят систему освещения на современную.
Станции будут оборудованы для удобства и комфорта маломобильных граждан.
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Специалисты заменят: плиты перекрытия и фундаментные блоки платформ, установит навесы и малые архитектурные формы, поставит новые билетные кассы, оборудуют новые информационные стойки, стойки экстренной связи, системы громкоговорящего оповещения и динамические табло. Также специалисты обновят систему освещения на современную.
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Алиса Сергиенко