ЦППК перевезла за летний период около 140 млн пассажиров

Фото: ЦППК
Поезда Центральной ППК за летние месяцы перевезли 139 млн пассажиров. Такие данные привели в пресс-службе компании.
Максимальный рост пассажиропотока, по данным ЦППК, показала станция Аминьевская. Там за лето приняли и отправили около 800 тыс пассажиров. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 473 тыс.
Читайте также:
Весь персонал для будущего МЦД-4 подготовлен и готов к работе
Жители Подмосковья ежемесячно совершают около 4 млн поездок на МЦД по льготным картам
Востребованность фирменных экспрессов ЦППК выросла на 15% за год
Лора Луганская