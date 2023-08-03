ЦППК раздаст пассажирам питьевую воду

Фото: пресс-служба АО «Центральная ППК»
Сотрудники ЦППК предлагают пассажирам питьевую воду в часы пик, в связи с жаркой погодой.
Синоптики обещают до +31 градуса, в связи с чем сотрудники ЦППК будут предлагать питьевую воду пассажирам пригородных поездов на вокзалах:
— Ярославский;
— Савеловский;
— Курский;
— Белорусский;
— Павелецкий.
Также, питьевую воду будут предлагать на станциях:Мытищи, Пушкино, Выхино, Раменское, Подольск, Тушинская, Лобня, Одинцово, Домодедово, Железнодорожная, Нижегородская, сообщает «Радио 1» пресс-служба АО «Центральная ППК».
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— Ярославский;
— Савеловский;
— Курский;
— Белорусский;
— Павелецкий.
Также, питьевую воду будут предлагать на станциях:Мытищи, Пушкино, Выхино, Раменское, Подольск, Тушинская, Лобня, Одинцово, Домодедово, Железнодорожная, Нижегородская, сообщает «Радио 1» пресс-служба АО «Центральная ППК».
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Алиса Сергиенко