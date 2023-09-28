ЦППК установила 350 билетопечатающих автоматов новой модели

Фото: пресс-служба АО «Центральная ППК»
На сегодняшний день на станциях ЦППК функционирует уже около 600 билетопечатающих автоматов нового типа — только для безналичного расчёта, что значительно ускоряет время покупки билетов.
Новые модели отличаются от предыдущих увеличенным размером экрана, в верхней части которого отображается актуальное расписание, а в нижней — меню покупки.
Большинство новых билетных станций появились на станциях МЦД-3 и МЦД-4.
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Алиса Сергиенко