ЦППК возобновляет льготный проезд для школьников и студентов с 1 сентября

Фото: пресс-служба АО «Центральная ППК»
Начиная с 1 сентября 2023 года школьникам и студентам вновь станут доступны льготы при поездках далее зоны «Пригород» МЦД и на других направлениях, сообщает «Радио 1» пресс-служба АО «Центральная ППК».
Подробнее узнать о предоставляемых льготах можно на официальном сайте АО «Центральная ППК» в разделе «Условия проезда — Льготы».
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Алиса Сергиенко