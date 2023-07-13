Турецкий политолог Дюрре обвинил власть в плохой подготовке к предстоящим землетрясениям

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«Такие слухи распространяются каждый день, всегда об этом говорят. С другой стороны, мы все понимаем, что, когда будет землетрясение, точно определить невозможно. Мы знаем, что Стамбул – это сейсмически опасный регион, когда-то землетрясение произойдет. Это может быть сегодня, через 20 или 40 лет, поэтому такие заявления не так бурно обсуждаются в Турции. Несмотря на это, наблюдается постоянное напряжение у людей даже на подсознательном уровне, но они не переживают из-за этого с утра до вечера», - отметил Дюрре.
«Я тоже думаю, что есть много недостатков. Мне кажется, что мэрии, руководство страны больше уделяют внимания популистским проектам и тем, что более выгодны экономически. Таким моментам, как подготовка к землетрясениям, не уделяется необходимое внимание. В этом смысле я согласен с оппозицией. Да, подготовка идет, но она, как мне кажется, на удовлетворительном уровне», - подытожил Дюрре.
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