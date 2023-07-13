Турецкий политолог Дюрре обвинил власть в плохой подготовке к предстоящим землетрясениям

XXX Международная олимпиада школьников «ТУЙМААДА» проходила со 2 по 10 июля в Якутске. Студенты из Физтех-лицея им. П.Л. Капицы стали лауреатами по математической дисциплине.

«Даниил Игнатьев взял диплом 1 степени и показал лучший результат в старшей лиге, а дипломы 2 степени получили Владимир Крещик, Алексей Смоленцев и Артём Шекера. Поздравляем наших ребят, а также их наставника Максима Голубева с успешным выступлением!», — рассказали «Радио 1» в пресс-службе министерства образования Московской области..

Физтех-лицей им. П.Л. Капицы был открыт в Долгопрудном в 2014 году. Это школа нового типа, основной задачей которой является создание образовательной среды, максимально раскрывающей творческий потенциал каждого ученика, воспитание гармоничной личности, способной достойно ответить требованиям времени.



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