Турэксперт Барзыкин объяснил необходимость отказа от обязательных надписей на английском

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«В Сочи в автобусе едешь, а там еще осталось с Олимпиады — что-то рассказывает на английском. Это просто устранение избыточной информации. А там, где будет проходить обширный турпоток, где это необходимо, там надписи на английском будут сохранены. Это не так, что мы совсем от этого отказываемся», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Барзыкин.
В качестве примера специалист привёл иностранных туристов, для которых сегментированное обслуживание будет налажено.
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