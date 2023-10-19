Туры в Египет рухнули в цене из-за войны в Израиле

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Спрос на туры из России в Египет с 11 по 17 октября снизился на четыре процента, а цены на путевки упали в среднем на 25-31 процент. Это снижение объясняется, в частности, военным конфликтом в соседнем Израиле, передает РИА Новости со ссылкой на исследование группы компаний «Слетать.ру».
«Падение как спроса, так и цен на туры в Египет началось 11 октября и продолжалось до 17 октября. За этот период объем продаж упал приблизительно на четыре процента по сравнению с предыдущими двумя неделями, и цены на большинство предложений снизились в среднем на 25-31 процент. С 17 октября спрос и цены стабилизировались», — отметили в компании.
«Скорее всего, колебания в спросе, которые произошли в первую неделю после начала конфликта в Израиле, сыграли ключевую роль в снижении цен на туры в Египет в рамках динамического ценообразования», — добавили представители «Слетать.ру».
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Артем Кузьмин