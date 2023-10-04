Турист из Финляндии Перттула оценил влияние санкций на Россию

Фото: iStock/Vladislav Zolotov
Турист из Финляндии Юха Перттула поделился с газетой Iltalehti впечатлениями от поездки в Санкт-Петербург.
По словам мужчины, пограничники тщательно провели с ним беседу, но при этом были дружелюбны. Турист отметил, что за последние двадцать лет десятки раз побывал в России, и даже жил какое-то время в Санкт-Петербурге. Он оценил влияние западных санкций на российских город и отметил, что ничего не поменялось — «город выглядит так же, как и раньше».
Перттула добавил, что антироссийские санкции привели к производству товаров, которые раньше импортировались, внутри страны.
Читайте также:
Тревел-блогер рассказал, что лучше не делать туристу в Дагестане
OneTwoTrip: Путешественники с детьми чаще всего отдыхают в Сочи и Турции
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдохнуть в Сочи в октябре
Перттула добавил, что антироссийские санкции привели к производству товаров, которые раньше импортировались, внутри страны.
«Заводы работают на полную мощность. От представителя одного кадрового агентства я услышал, что сейчас наблюдается острая нехватка рабочей силы», — цитирует издание слова собеседника.
Читайте также:
Тревел-блогер рассказал, что лучше не делать туристу в Дагестане
OneTwoTrip: Путешественники с детьми чаще всего отдыхают в Сочи и Турции
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдохнуть в Сочи в октябре
Диана Аванесян