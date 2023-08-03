Туристы все чаще отправляются в спонтанные поездки по России

Фото: пресс-служба пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области
Отчет национального туроператора «Алеан» указывает на увеличение процента неожиданных путешествий среди россиян, передает РИА Новости. Компания провела опрос среди 500 агентов и 200 туристов, в ходе которого было отмечено рост бронирований с ближайшими датами поездок и значительное уменьшение периода планирования.
Стоит отметить, что летом доля спонтанных поездок достигла 22 процентов. 9 процентов турагентов подтвердили, что большинство обращений в настоящее время имеют такой характер.
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