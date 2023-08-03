Туристы все чаще отправляются в спонтанные поездки по России

Госдепартамент США заявил о сохранении своего посольства в Нигере, несмотря на эвакуацию некоторых его сотрудников, и подчеркнул продолжение дипломатического диалога с африканским государством, передает РИА Новости. Кроме того, в ведомстве выразили ожидание скорого прибытия нового американского посла в страну.