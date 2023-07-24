Туристы массово покидают Грецию из-за бушующих пожаров

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Сильные пожары не прекращаются в Греции уже почти неделю. Борьба с огнем затруднена из-за жары и сильного ветра. Вывоз людей с острова Родос уже стал самой массовой эвакуацией за всю историю страны.
Жара, вызвавшая разгул огня на курортном острове, устроила настоящую проверку на выносливость для туристов, среди которых есть и россияне. С Родоса вывезено на материк уже почти 30 тысяч гостей и местных жителей. Аэропорты переполнены: покинуть Грецию сейчас почти невозможно, сообщает сайт «Рен ТВ».
Не хватает мест в центрах временного размещения — школах, спортивных залах и гостиницах в удалении от опасной зоны. Люди спят в шезлонгах прямо на улице. В воздухе летает пепел и песок, пригнанный ветром из пустыни Сахара. Спасенных временно размещают на трех паромах, специально пригнанных в порт Родос. Туристы сейчас мечтают попасть не на пляж, а в аэропорт. Панические настроения подстегивает информация о том, что несколько европейских авиаперевозчиков отменяют рейсы на греческий остров.
Бывший министр обороны Греции Панос Камменос призвал власти страны склонить голову и попросить помощи у России. Очень бы пригодились российские самолеты-амфибии Бе-200, прекрасно зарекомендовавшие себя в борьбе с лесными пожарами. Отставной военный считает, что, несмотря на то, что Греция поддержала антироссийские санкции, Россия не откажет в помощи стране, где разразилось настоящее стихийное бедствие.
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Не хватает мест в центрах временного размещения — школах, спортивных залах и гостиницах в удалении от опасной зоны. Люди спят в шезлонгах прямо на улице. В воздухе летает пепел и песок, пригнанный ветром из пустыни Сахара. Спасенных временно размещают на трех паромах, специально пригнанных в порт Родос. Туристы сейчас мечтают попасть не на пляж, а в аэропорт. Панические настроения подстегивает информация о том, что несколько европейских авиаперевозчиков отменяют рейсы на греческий остров.
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Александр Бойцов