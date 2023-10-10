Turkish Airlines сообщила о прекращении рейсов в Израиль

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Авиакомпания Turkish Airlines заявила, что приостанавливает полёты в Израиль. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее МИД России опубликовал информацию о продолжении прямых перелетов между Россией и Израилем, учитывая высокий спрос россиян, желающих вернуться на родину. В сообщении, размещенном в телеграм-канале МИДа, указывается, что российские авиакомпании, такие как Red Wings и «Азимут», осуществляют рейсы по маршрутам Сочи — Тель-Авив, Махачкала — Тель-Авив и Минеральные Воды — Тель-Авив. Эти полеты проводятся с учетом рекомендаций Росавиации. Кроме того, ведомство также предоставило контактные данные авиакомпаний для уточнения актуальной информации о расписании рейсов.
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Мелисса Тимофеева