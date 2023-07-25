Turkstat раскрыл число россиян, получивших ВНЖ в Турции после начала СВО

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В 2022 году 99 000 россиян стали обладателями турецкого вида на жительство (ВНЖ), сообщает Турецкий институт статистики (Turkstat).
«В общей сложности в 2022 году турецким ВНЖ стали обладать более 408 000 человек. Из этого числа 99 000 (25%) составляют граждане России», — сообщает газета «Ведомости», опираясь на статистические данные.Отмечается, что это количество значительно превышает показатель предыдущего года, когда турецкий ВНЖ получили 22 000 россиян.
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Артем Кузьмин