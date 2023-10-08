Tutu назвал страны, где можно сесть в тюрьму за неуместные шутки

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Эксперты сервиса бронирования перечислили страны, где легко можно получить тюремный срок за неуместные шутки. Среди них Египет, Таиланд, Турция, Китай, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), США и Япония.
Упоминая Египет, специалисты напомнили, что здесь в 2013 году была запрещена популярная телевизионная передача за то, что ее ведущие позволяли себе остроумные выпады в адрес властей, передают «Известия». Спустя 10 лет, в этой арабской стране по-прежнему не стоит критиковать и подшучивать над политиками и государственными чиновниками, не позволять юмористических высказываний на тему национальности, религии и традиций. За невинную шутку можно получить реальный тюремный срок. Это произошло, например, с певицей Ширин Абдель Вахаб в 2018 году. Она всего лишь не советовала пить воду из реки Нил, так как там могут быть паразиты.
В Таиланде можно присесть за шутки о королевской семье. Там также нельзя рвать деньги, мять и наступать на них, потому что на монетах и купюрах также изображен монарх.
Говоря об ОАЭ, эксперты предостерегают от использования ненормативной лексики, в том числе на иностранном языке, даже если она является частью шутки или анекдота. За это можно получить штраф или отправиться в тюрьму.
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Александр Бойцов