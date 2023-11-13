ТВЦ: Собчак объяснила, почему её не признают иноагентом

Телеведущая, журналистка и светская львица Ксения Собчак в беседе с телеканалом ТВЦ объяснила, почему ей до сих пор не присвоили статуса иностранного агента. Она уверена, что это связано с тем, что она не является радикалом, всегда стремясь оставаться в пределах действия российских законов.