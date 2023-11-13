ТВЦ: Собчак объяснила, почему её не признают иноагентом

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Телеведущая, журналистка и светская львица Ксения Собчак в беседе с телеканалом ТВЦ объяснила, почему ей до сих пор не присвоили статуса иностранного агента. Она уверена, что это связано с тем, что она не является радикалом, всегда стремясь оставаться в пределах действия российских законов.
«Думаю из-за того, что я стараюсь быть осторожной. Я не радикальный человек, не могу себе позволить и не буду позволять каких-то радикальных высказываний. И, наверное, может быть какая-то память о моем отце или уважение к нему делают что-то с небес для меня, что позволяет мне не говоря каких-то жестких вещей, оставаться в легальной зоне в России», — отметила Собчак.Ранее в эфире своего YouTube-шоу «Осторожно. Собчак» журналистка заявила, что не может идти на военную службу — не подходит по возрасту. Также она посоветовала недоброжелателям отложить шутки про конные войска, намекая на нелестные сравнения, которые высказывались по поводу ее внешности.
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