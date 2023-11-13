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ТВЦ: Собчак объяснила, почему её не признают иноагентом

13 ноября 2023, 06:16
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Телеведущая, журналистка и светская львица Ксения Собчак в беседе с телеканалом ТВЦ объяснила, почему ей до сих пор не присвоили статуса иностранного агента. Она уверена, что это связано с тем, что она не является радикалом, всегда стремясь оставаться в пределах действия российских законов.

«Думаю из-за того, что я стараюсь быть осторожной. Я не радикальный человек, не могу себе позволить и не буду позволять каких-то радикальных высказываний. И, наверное, может быть какая-то память о моем отце или уважение к нему делают что-то с небес для меня, что позволяет мне не говоря каких-то жестких вещей, оставаться в легальной зоне в России», — отметила Собчак.

Ранее в эфире своего YouTube-шоу «Осторожно. Собчак» журналистка заявила, что не может идти на военную службу — не подходит по возрасту. Также она посоветовала недоброжелателям отложить шутки про конные войска, намекая на нелестные сравнения, которые высказывались по поводу ее внешности.

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#ксения собчак
#иностранный агент
#телевидение
#россия
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Достигнута договорённость об эвакуации новой группы россиян через КПП «Рафах»
13 ноября 2023, 05:36

Фото: МЧС России

Новая группа россиян численностью примерно в 90-100 человек утверждена всеми сторонами для эвакуации из сектора Газа, сообщил журналистам «Известий» советник главы МЧС России Даниил Мартынов.




Оперативная группа МЧС уже выехала из Каира — в понедельник утром она должна оказаться возле КПП «Рафах».

Ранее стало известно, что первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Каир. По сообщению ТАСС, группа из 70 человек посетила оперштаб МЧС РФ в Каире, после чего людей на автобусе отправили в отель. Советник главы МЧС РФ Мартынов пояснил, что вся первая группа добравшихся до Египта россиян утром 13 ноября будет отправлена в Москву.

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#россияне
#египет
#эвакуация
#сектор газа
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«Страна»: На Украине снова прошли демонстрации в поддержку демобилизации ВСУ
13 ноября 2023, 04:46

Фото: iStock/VadVen

В ряде украинских городов вновь прошли демонстрации в поддержку демобилизации солдат и офицеров Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает украинское издание «Страна.ua».
Выступления и митинги прошли, в частности, в Житомире, Одессе, Львове, Хмельницком и Кривом Роге. Их участники требовали принятия закона об ограничении срока мобилизации полутора годами, а также возвращения домой тех военнослужащих ВСУ, кто уже отслужил по 18 месяцев.

Ранее в воскресенье, 12 ноября, во многих городах и населенных пунктах Украины прошли митинги и демонстрации, на которых женщины требовали вернуть домой их воюющих мужей, сыновей, братьев и отцов. Если раньше требовали проведения демобилизации в основном жители сельских районов, то теперь акции прошли и в крупных городах. Митингующие украинки, в том числе и в Киеве, Харькове, Одессе, призывали власти провести демобилизацию, пока их мужья еще живы и не сгинули в очередной бессмысленной попытке контрнаступления.

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#митинг
#всу
#украина
#женщины
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В России начали подготовку к производству первых истребителей Checkmate
13 ноября 2023, 04:25

Фото: РИА Новости/Александр Мельников

В России началась подготовка к производству первых образцов Checkmate — лёгких истребителей пятого поколения. Об этом сообщили журналистам РИА Новости в пресс-службе «Ростеха» в преддверии начинающейся в ОАЭ выставки Dubai Airshow-2023 (здесь же в 2021 году прошла и зарубежная презентация Checkmate).
Российский истребитель Checkmate (Су-75) по тактико-техническим характеристикам можно сопоставить с американским F-35. Однако отечественная машина значительно дешевле западного аналога, заявлял ранее руководитель Ростеха Сергей Чемезов. Он называл и примерную стоимость российского истребителя. По его оценке, базовая цена самолёта может варьироваться от 30 до 35 млн долларов.

«Это второй отечественный самолёт пятого поколения. Первым является Су-57, но он это двухдвигательный тяжёлый истребитель. А Checkmate – лёгкий истребитель, у него один двигатель. Он меньших габаритов, но, как и Су-57, является представителем пятого поколения <...> Кроме этого, у них интеллектуальный борт. Они имеют полностью цифровую систему управления, мощные информационные возможности. У них есть инфракрасное наблюдение и наведение. И всё это интегрировано в единый информационный комплекс», — объяснял в беседе с «Радио 1»  редактор портала Militaryrussia, военный эксперт Дмитрий Корнев.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщил на Петербургском международном экономическом форуме, что первый полёт однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate запланирован на 2025 год. Ранее его планировали на 2023 год.

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#ростех
#самолёты
#выставки
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РИА Новости: Первая группа эвакуированных из Газы россиян прибыла в Каир
13 ноября 2023, 03:42

Фото: iStock/Givaga

Первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Каир. Об этом пишет корреспондент РИА Новости в египетской столице.
По сообщению ТАСС, группа из 70 человек посетила оперштаб МЧС РФ в Каире, после чего людей на автобусе отправили в отель.



Советник главы МЧС РФ Мартынов пояснил, что вся первая группа ​добравшихся до Египта россиян утром 13 ноября будет отправлена в Москву.

Ранее сообщалось, что через КПП «Рафах» в сторону Египта проходят граждане России. На пункте пропуска им оказывалась необходимая медицинская и психологическая помощь, предоставлялась еда и вода.

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#россияне
#египет
#эвакуация
#сектор газа
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Финляндия объяснила запрет на въезд на велосипедах ростом числа нелегалов
13 ноября 2023, 03:27

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Замкомандующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари заявил, что запрет для граждан РФ на въезд в страну на велосипедах связан с нелегальной иммиграцией. Об этом сообщает Yle.
Он пояснил, что таким способом передвижения часто пользовались нелегальные иммигранты. По словам Луккари, за последнюю неделю было зафиксировано около 30 подобных случаев.

Из-за увеличения потока таких нарушителей в Финляндии было принято решение бороться с этим явлением.

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#россия
#финляндия
#мигранты
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День войск радиационной, химической и биологической защиты в России — 13 ноября
13 ноября 2023, 00:05

Фото: iStock/andrey shalari

В Вооруженных силах России ежегодно отмечается День войск радиационной, химической и биологической защиты (войск РХБЗ). Военные химики появились в российской армии еще в период Первой мировой войны. Редакция «Радио 1» расскажет об истории торжества и о том, какие задачи выполняют военнослужащие РХБЗ.

День войск РХБЗ: история праздника 

 
Официальной датой формирования войск РХБД считается 13 ноября 1918 года. Именно тогда было образовано первое подразделение химической защиты. Постепенно батальоны сменились дивизиями, и все больше военных поступали на службу в ряды химических войск. Во времена Великой Отечественной войны войска РХБЗ принимали активное участие в военных действиях. Тысячи бойцов были представлены к наградам за заслуги в бою.

Химические войска вели разведку, уничтожали военный потенциал противника, атаковали с применением огнеметно-зажигательных средств и химического оружия. После окончания войны, войска РХБЗ продолжили развиваться. Круг задач существенно расширился, когда на вооружение многих стран встало ядерное оружие.

Дата торжества была учреждена Указом президента РФ в 2006 году.


 

Какие задачи выполняют химические войска?


Первоочередная задача специальных войск состоит в том, чтобы обеспечить химическими средствами ВС РФ. Бойцы РХБЗ ведут биологическую и химическую разведку, участвуют в боевых действиях, применяя маскирующий дым, зажигательные и другие специальные средства. Они обеспечивают защиту населения от поражающих факторов применения ядерного, биологического и иного опасного вида оружия.

Россия впервые в истории опередила конкурентов в ракетно-ядерном оружии
Россия впервые в истории опередила конкурентов в ракетно-ядерном оружии

День войск РХБЗ: традиции праздника 


Военнослужащих химических войск ежегодно поздравляют в составе подразделения. Для бойцов организуются тематические торжественные мероприятия, концерты. Отличившихся на службе бойцов награждают грамотами, медалями, им присваиваются специальные звания. 

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#ядерное оружие
#война
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Первые эвакуированные из сектора Газа россияне отправились в Каир
МЧС: первые 70 эвакуированных из Газы россиян отправились в Каир
12 ноября 2023, 21:05

Фото: РИА Новости/МЧС РФ

Первые 70 эвакуированных из сектора Газа россиян отправились в Каир. Об этом в своём Telegram-канале сообщает МЧС России.
Ранее сообщалось, что через КПП «Рафах» в сторону Египта проходят граждане России. На пункте пропуска им оказывалась необходимая медицинская и психологическая помощь, предоставлялась еда и вода.

Отмечается, что колонна автобусов с россиянами направилась в Каир. По прибытии они поступят в оперативный штаб МЧС, где смогут обратиться за медицинской помощью, а также восстановить документы.

В пресс-службе ведомства отметили, что по ходу следования до столицы Египта россиян сопровождают медицинские работники и психологи, также их обеспечивают пропитанием и водой. 

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#мчс
#сектор газа
#россияне
#эвакуация
#египет
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Женщины на Украине вышли на митинги с требованием демобилизации
12 ноября 2023, 18:51

Фото: istockphoto/deberarr

Во многих городах и населенных пунктах прошли митинги и демонстрации, на которых женщины требовали вернуть домой их воюющих мужей, сыновей, братьев и отцов. Если раньше требовали проведения демобилизации в основном жители сельских районов, то теперь акции прошли и в крупных городах.
Жены, матери и сестры мобилизованных вышли на общий протест, передает телеграм-канал Readovka. Не стали исключениями и мотивированные, активно «украинствующие» города. Демонстрации с требованиями вернуть домой воюющих мужчин прошли во Львове, Хмельницком, Житомире.

Митингующие украинки, в том числе и в Киеве, Харькове, Одессе, призывали власти провести демобилизацию, пока их мужья еще живы и не сгинули в очередной бессмысленной попытке контрнаступления. В то, что призывы украинских женщин будут услышаны, верится как-то с трудом.

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#украина
#киев
#мобилизация
#митинг
#протесты
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Умерла российская писательница и драматург Нина Садур
12 ноября 2023, 18:26

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

На 74-м году жизни скончалась известная российская писательница, драматург и сценарист Нина Садур. О смерти матери сообщила ее дочь Екатерина.
Она также добавила, что в последние годы Нина Садур тяжело болела, передает ТАСС. Отпевание пройдет в среду, 15 ноября, относительно даты и места похорон Екатерина Садур сейчас решает вопрос с друзьями и близкими.

Нина Садур родилась 15 октября 1950 года в Новосибирске. Окончила Литературный институт им. А.М. Горького. В 1989 году вышел сборник ее драматических произведений «Чудная баба». По пьесам Садур ставились спектакли не только в России, но и за границей. Среди ее произведений пьесы «Уличенная ласточка», «Группа товарищей», «Брат Чичиков», «Памяти Печорина», романы и повести «Юг», «Сад», «Немец». Садур также писала сценарии к художественным фильмам и сериалам.

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#ласточка
#писатель
#фильм
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