У актрисы Светланы Светличной диагностирована пневмония

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Актриса лечится в психиатрическом стационаре Гиляровского, куда была госпитализирована год назад.
83-летняя звезда «Бриллиантовой руки», Светлана Светличная, пишет SHOT, пожаловалась на боли в груди. Медики сделали рентген и обнаружили признаки правосторонней нижнедолевой пневмонии. Болезнь не запущена, лёгкие не деформированы, поэтому состояние Светланы Светличной оценивается как стабильное. Актриса проходит курс лечения. Есть все шансы на скорое выздоровление.
Невестка Светланы Светличной Мария Ивашева рассказала, что актриса чувствует себя хорошо. Также, по её словам, в клинике Светличную силой никто не удерживает.
Ранее друзья актрисы делали заявление, что страдающую деменцией Светличную якобы не выпускают из психбольницы и не дают с ней видеться.
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Невестка Светланы Светличной Мария Ивашева рассказала, что актриса чувствует себя хорошо. Также, по её словам, в клинике Светличную силой никто не удерживает.
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Мария Фирсова