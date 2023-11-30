У бывшего полковника МВД Захарченко и его родных изъяли 50 миллионов рублей

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Никулинский суд Москвы обратил в доход государства 50 миллионов рублей экс-полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко, который осужден за коррупционные преступления. Об этом сообщает московская прокуратура в своем телеграм-канале.
«Удовлетворены исковые требования прокуратуры города Москвы об обращении в доход Российской Федерации имущества осужденного за коррупционные преступления бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, а также его родственников и близких лиц, на сумму свыше 50 млн рублей», — сказано в сообщении.Напомним, Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. Ему были предъявлены обвинения в нескольких коррупционных и должностных преступлений. В результате обычков в его квартире были найдены деньги общей суммой порядка 8,5 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что суд в Москве заочно арестовал украинскую певицу Джамалу за ложную информацию о ВС РФ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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