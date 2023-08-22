У бывшего заммэра Сочи изъяли недвижимость на 192 млн рублей

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Согласно постановлению суда, 44 объекта недвижимости общей стоимостью 192 млн рублей, принадлежащих бывшему заместителю главы города Сергею Юрину обращены в пользу государства. Об этом сообщает пресс-служба судов Краснодарского края в своем телеграмм-канале.
Стоимость имущества, принадлежащего заместителю мэра составила 192 млн рублей. Чиновник приговорен к 15 годам лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере, а его доходы обращены в казну страны.
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