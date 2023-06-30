У домашних животных в Подмосковье появятся электронные ветеринарные карты

Фото: Минсельхозпрод МО
Единая база электронных карт пациентов объединит более 300 тыс питомцев
В Подмосковье появится единая база электронных карт пациентов государственных ветеринарных клиник. Это ускорит и упростит посещение клиник для хозяев домашних питомцев, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
По данным ведомства, электронная карта будет содержать историю болезни питомца, информацию о назначенных лекарствах, его кличку, пол, вес, возраст, данные о вакцинации, чипировании, ветеринарных документах. Сохранится и история посещений государственных клиник региона.
Фото: Минсельхозпрод МО
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«В ближайшее время будет создана единая база электронных карт пациентов, где будут объединены более 300 тыс животных. Владельцы могут обратиться в любую государственную клинику региона. Вся необходимая информация о животном будет доступна в общей базе. Это позволит значительно ускорить работу и сделать посещение клиник более комфортным», – пояснил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Фото: Минсельхозпрод МО
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Лора Луганская