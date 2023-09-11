У двух станций МЦД-4 в Подмосковье устроили перехватывающие парковки

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Также ОРП площадью 510 кв м обустроили в Одинцове на станции Лесной городок. Там также сделали перехватывающую парковку на 2,8 тыс кв м, рассчитанную на 90 машиномест.
МЦД-4 «Апрелевка – Железнодорожный» в Московской области проходит по территории четырёх городских округов: Наро-Фоминского, Одинцовского, Реутова и Балашихи.
9 сентября президент России Владимир Путин с мэром Москвы Сергеем Собяниным дал старт движению пассажирских поездов по МЦД-4. В церемонии участвовал и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
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