У двух станций МЦД-4 в Подмосковье устроили перехватывающие парковки

Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись, на которой демонстрируется пуск крылатой ракеты из комплекса «Искандер» по командному пункту украинских войск. Представители ведомства сообщают, что противник регулярно пытается определить местонахождение российских комплексов. Он запускает разведывательные беспилотники, диверсионные группы на позиции ВС РФ и спутниковые системы наблюдения, чтобы выследить «Искандер». О том, в чем особенность российского ракетного комплекса, что делает его неуязвимым для ПВО и почему «Искандер» называют угрозой НАТО, расскажет редакция «Радио 1».