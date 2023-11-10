У худрука Малого театра Соломина развилась деменция

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Актёр Юрий Соломин из-за нарушения кровообращения в мозгу дезориентирован в пространстве.
Mash пишет, что речь и движения артиста заторможены. Народный артист не помнит, как оказался в больнице, и некоторые события своей жизни.
Юрий Соломин лежит в реанимации в тяжёлом состоянии. Всё это — последствия инсульта. По словам врачей, первые недели восстановления являются самыми сложными. Артисту предстоит длинный путь реабилитации, занятия речью и ЛФК.
Напомним, Юрия Соломина экстренно госпитализировали с инсультом в Москве 6 ноября. В июне актёру и режиссёру исполнилось 88 лет.
Юрий Соломин известен по фильмам «Обыкновенное чудо» и «Адъютант его превосходительства». Режиссёр «Ревизора» и «Скандального проишествия в Брикмилле». Также Юрий Соломин театральный педагог и худрук Государственного академического Малого театра России с 1988 года.
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Юрий Соломин лежит в реанимации в тяжёлом состоянии. Всё это — последствия инсульта. По словам врачей, первые недели восстановления являются самыми сложными. Артисту предстоит длинный путь реабилитации, занятия речью и ЛФК.
Юрий Соломин известен по фильмам «Обыкновенное чудо» и «Адъютант его превосходительства». Режиссёр «Ревизора» и «Скандального проишествия в Брикмилле». Также Юрий Соломин театральный педагог и худрук Государственного академического Малого театра России с 1988 года.
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Мария Фирсова