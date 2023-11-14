У худрука Малого театра Соломина развилась двусторонняя пневмония

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Кроме перенесённого инсульта и развивающейся деменции у Юрия Соломина развилась двусторонняя пневмония.
Mash пишет, что артист продолжает находиться в реанимации. Юрий Соломин в сознании, но дезориентирован в пространстве и не может говорить из-за нарушения речи.
На фоне обнаруженной пневмонии в крови Соломина взлетели показатели С-реактивного белка. За сутки он увеличился с 2,9 до 223 мг/л.
7 ноября художественного руководителя экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии после потери сознания.
В июне актёру и режиссёру исполнилось 88 лет. Юрий Соломин известен по фильмам «Обыкновенное чудо» и «Адъютант его превосходительства». Режиссёр «Ревизора» и «Скандального проишествия в Брикмилле». Также Юрий Соломин театральный педагог и худрук Государственного академического Малого театра России с 1988 года.
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На фоне обнаруженной пневмонии в крови Соломина взлетели показатели С-реактивного белка. За сутки он увеличился с 2,9 до 223 мг/л.
В июне актёру и режиссёру исполнилось 88 лет. Юрий Соломин известен по фильмам «Обыкновенное чудо» и «Адъютант его превосходительства». Режиссёр «Ревизора» и «Скандального проишествия в Брикмилле». Также Юрий Соломин театральный педагог и худрук Государственного академического Малого театра России с 1988 года.
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Мария Фирсова