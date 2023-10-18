У Капитоля в Вашингтоне собрались сотни пропалестинских демонстрантов

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18 октября у Белого дома в США собрались сотни пропалестинских демонстрантов, об этом сообщает «РИА Новости».
Собравшиеся требуют прекратить огонь в секторе Газа.
О готовящемся митинге было известно заранее. Полиция Вашингтона установила ограждения перед ожидаемым пропалестинским протестом. Однако, пока что акция проходит мирно.
Акцию организовала еврейская организация «Jewish voice for peace». Демонстранты также призывают приостановить военную помощь США Израилю.
Аналогичная акция прошла у здания Международного уголовного суда (МУС) в Гааге собрались сотни пропалестинских митингующих. Как отметили в СМИ, собравшиеся скандировали лозунги: «Да здравствует Палестина!», «Нетаньяху — террорист» и «Свобода Палестине».
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О готовящемся митинге было известно заранее. Полиция Вашингтона установила ограждения перед ожидаемым пропалестинским протестом. Однако, пока что акция проходит мирно.
Аналогичная акция прошла у здания Международного уголовного суда (МУС) в Гааге собрались сотни пропалестинских митингующих. Как отметили в СМИ, собравшиеся скандировали лозунги: «Да здравствует Палестина!», «Нетаньяху — террорист» и «Свобода Палестине».
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Евгения Парфентьева