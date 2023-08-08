У Лады Дэнс начались проблемы с речью из -за внутримозговой гематомы

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
У российской певицы Лады Дэнс диагностировали внутримозговую гематому, из-за которой у нее начались проблемы с речью. Об этом пишет телеграмм-канал Mash.
Напомним, артистка накануне попала в ДТП на трассе около подмосковного Подольска. Она была пассажиркой такси. После инцидента, Дэнс госпитализировали с ранами лба и черепно-мозговой травмой.
Сообщается, что все участники аварии получили серьезные повреждения.
По информации портала, состояние пострадавшей артистки стало ухудшаться. У нее диагностировали внутримозговую гематому, из-за которой речь певицы заметно ухудшилась.
Ранее, директор Лады Дэнс сообщил об ухудшении ее состояния после ДТП.
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Сообщается, что все участники аварии получили серьезные повреждения.
Ранее, директор Лады Дэнс сообщил об ухудшении ее состояния после ДТП.
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Анастасия Крестьянова