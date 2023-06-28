У метро Котельники изменят место посадки на 15 подмосковных маршрутов

Фото: Минтранс МО
Это связано с установкой новых остановок
У станции метро Котельники изменится место посадки пассажиров на подмосковные автобусные маршруты. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
Уточняется, что изменения коснутся 15 маршрутов: №325к, 327к, 376к, 328к, 369к, 332к, 313к, 333к, 318к, 331к, 460к, 978к, 402к, 403к и 358к.
Сейчас автобусы, следующие по маршрутам, осуществляют посадку пассажиров на остановке на отстойно-разворотной площадке у метро.
Ранее «Радио 1» сообщало, что 28 автобусов вновь будут останавливаться у метро Домодедово, Царицыно и Кантемировская.
«Место посадки пассажиров на 15 автобусных маршрутах Московской области изменится с 15 июля. Это связано с установкой новых остановочных павильонов, которые появятся на дублёре Новорязанского шоссе у метро Котельники. Новое место посадки будет в 130 м от второго выхода», – говорится в сообщение.
Сейчас автобусы, следующие по маршрутам, осуществляют посадку пассажиров на остановке на отстойно-разворотной площадке у метро.
Ранее «Радио 1» сообщало, что 28 автобусов вновь будут останавливаться у метро Домодедово, Царицыно и Кантемировская.
Лора Луганская