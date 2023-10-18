У МУС в Гааге собрались сотни пропалестинских митингующих

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У здания Международного уголовного суда (МУС) в Гааге собрались сотни пропалестинских митингующих, об этом сообщает «РИА Новости».
Отмечается, что акция была согласована с властями Гааги и прошла мирно.
Демонстранты выступали против действий Израиля, в особенности ракетный удар по баптистской церкви.
Как отметили в СМИ, собравшиеся скандировали лозунги: «Да здравствует Палестина!», «Нетаньяху — террорист» и «Свобода Палестине».
Вчера, после сообщений об ударе по больнице, протестующие пошли на штурм посольства Израиля в столице Иордании Аммане. Они пытались поджечь здание израильского посольства и призывали мстить Израилю за удар по больнице.
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Демонстранты выступали против действий Израиля, в особенности ракетный удар по баптистской церкви.
Вчера, после сообщений об ударе по больнице, протестующие пошли на штурм посольства Израиля в столице Иордании Аммане. Они пытались поджечь здание израильского посольства и призывали мстить Израилю за удар по больнице.
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Евгения Парфентьева