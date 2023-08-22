У подмосковной Системы-112 налажено эффективное взаимодействие с дорожными службами

Специалисты ГК «Автодор» и ФКУ «Центравтомагистраль» прошли обучение и с января начали работать в Системе-112.





Сотрудники ГК «Автодор» и ФКУ «Центравтомагистраль» приняли уже порядка 10 тысяч вызовов через Систему «112». Такая мера помогает в оказании оперативной необходимой помощи.

При попадании в ДТП без пострадавших необходимо позвонить на номер «112» и сообщить об аварии.

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В приложении «112 МО» можно отследить маршрут движения машин экстренных служб.

По номеру «112» можно получить психологическую помощь круглосуточно.