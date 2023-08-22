У подмосковной Системы-112 налажено эффективное взаимодействие с дорожными службами

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112
Сотрудники ГК «Автодор» и ФКУ «Центравтомагистраль» приняли уже порядка 10 тысяч вызовов через Систему «112». Такая мера помогает в оказании оперативной необходимой помощи.
При попадании в ДТП без пострадавших необходимо позвонить на номер «112» и сообщить об аварии.
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В приложении «112 МО» можно отследить маршрут движения машин экстренных служб.
По номеру «112» можно получить психологическую помощь круглосуточно.Операторы подмосковной Системы-112 приняли 77 миллионов вызовов.