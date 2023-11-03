У российских экспортеров появилась новая онлайн-платформа «Мой экспорт»

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Спецаильно для российских экспортеров, желающих разместить свою продукцию в демонстрационно-дегустационных павильонах, появилась новая комфортная онлайн-платформа «Мой экспорт», об этом сообщает «Российский экспортный центр».
Подобная опция стала доступна с октября 2023 года.
Сегодня, чтобы выставить свою продукцию в демонстрационно-дегустационном павильоне, достаточно всего лишь зарегистрироваться на цифровой платформе мой экспорт. Российские компании делают все возможное, чтобы способствовать продвижению российских экспортеров!
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«Главной целью павильонов является продвижение продукции российских экспортеров и создание условий для эффективного общения с потенциальными потребителями и бизнес-сообществом зарубежных стран. Благодаря этой программе отечественные производители могут эффективнее представить свою продукцию и установить прочные деловые связи с иностранными партнерами», - прокомментировали ситуацию представители компании.
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Евгения Парфентьева