У следователя СК конфисковали биткоины на миллионы долларов, отложенные на пенсию

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Следователь СК РФ получил взятку в биткоинах на сумму более миллиона долларов
У следователя СК РФ конфисковали биткоины на сумму более миллиона долларов. Об этом сообщает телеграмм-канал 112.
Как стало известно, сотрудник силовых структур получил вознаграждение в виде биткоинов от хакерской группы, уголовное дело в отношении которых, находилось у него в производстве. За сумму, которая превысила полтора миллиарда рублей, следователь пообещал фигурантам не накладывать арест на их активы.
В ходе расследования, у сотрудника СК обнаружили папку на рабочем столе компьютера «Пенсия», в которой хранились пароли от доступов к биткоинам.
Ранее «Радио 1» сообщало, что главу Верховного суда Украины Князева задержали за взятку.
Как стало известно, сотрудник силовых структур получил вознаграждение в виде биткоинов от хакерской группы, уголовное дело в отношении которых, находилось у него в производстве. За сумму, которая превысила полтора миллиарда рублей, следователь пообещал фигурантам не накладывать арест на их активы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что главу Верховного суда Украины Князева задержали за взятку.
Анастасия Крестьянова