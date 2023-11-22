У соцсети «Вконтакте» произошел массовый сбой

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У социальной сети «Вконтакте» в среду 22 ноября сбой. Пользователи пожаловались, что сайт перестал открываться, а приложение вместо новостной ленты показывает пустые страницы.
При попытке зайти на сайт появляется сообщение о том, что сервис временно недоступен.
Информацию подтверждает сервис DownRadar. На нарушение работы сервиса пожаловались более 7 тысяч человек. Согласно DownRadar, больше всего сообщения о сбоях поступают из Москвы и Санкт-Петербурга.
Изданию РИА Новости рассказали, что уже работают над восстановлением соцсети.
Вчера, 21 ноября, пользователи маркетплейса Wildberries сообщали о сбоях в работе интернет-магазина. При попытке найти какой-либо товар появлялась страница «Ничего не нашлось». Ткаже покупатели сообщали, что после добавления товаров в корзину те делались недоступными, сервис предлагал добавить их в лист ожидания.
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Информацию подтверждает сервис DownRadar. На нарушение работы сервиса пожаловались более 7 тысяч человек. Согласно DownRadar, больше всего сообщения о сбоях поступают из Москвы и Санкт-Петербурга.
Вчера, 21 ноября, пользователи маркетплейса Wildberries сообщали о сбоях в работе интернет-магазина. При попытке найти какой-либо товар появлялась страница «Ничего не нашлось». Ткаже покупатели сообщали, что после добавления товаров в корзину те делались недоступными, сервис предлагал добавить их в лист ожидания.
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Алина Юрчак