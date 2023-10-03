У станции Удельной в Раменском открыли разноуровневый пешеходный переход

Фото: Минтранс МО
У железнодорожной станции Удельная в Раменском городском округе открыли разноуровневый пешеходный переход через пути. Он соединил улицу Интернациональную и Южный проспект, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Теперь переход через железную дорогу будет безопаснее и комфортнее для более чем 20 тыс жителей близлежащих районов. Раньше на этом месте был наземный переход, не отвечавший требованиям безопасности. Его демонтировали. Новый переход полностью соответствует принятым в Подмосковье стандартам безопасности.
Переход включает пролётное строение длиной 65 м, две башни-схода с лестничными сходами и пассажирскими лифтами. Остекление выполнено из ударопрочного стекла триплекса.
Завершены основные строительно-монтажные работы. Сейчас ведутся монтаж вентилируемых фасадов и благоустройство прилегающей территории.
Как напомнили в министерстве, подобные переходы уже действуют в Подмосковье в Химках, Истре, Реутове и Люберцах. Благодаря их открытию удалось сократить смертность на путях почти на 100%. До конца года планируется открыть ещё два разноуровневых пешеходных перехода в Ленинском и Серпухове.
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Переход включает пролётное строение длиной 65 м, две башни-схода с лестничными сходами и пассажирскими лифтами. Остекление выполнено из ударопрочного стекла триплекса.
Как напомнили в министерстве, подобные переходы уже действуют в Подмосковье в Химках, Истре, Реутове и Люберцах. Благодаря их открытию удалось сократить смертность на путях почти на 100%. До конца года планируется открыть ещё два разноуровневых пешеходных перехода в Ленинском и Серпухове.
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Лора Луганская