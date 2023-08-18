У станции Зеленоград-Крюково изменилось место посадки пассажиров

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Вблизи станции Зеленоград-Крюково появилось 5 новых остановок в связи с запуском МЦД-3 у станции, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Через 2 из 5 новых остановок, расположенных у выхода № 7, будут проходить семь областных автобусных маршрутов:
—№ 127;
—№ 390;
—№ 476;
—№ 493;
—№ 128к;
—№ 312;
—№ 377.Читайте также:
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