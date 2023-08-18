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У станции Зеленоград-Крюково изменилось место посадки пассажиров

18 августа 2023, 17:30

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупреждает об изменении места посадки пассажиров у станции Зеленоград-Крюково.

Вблизи станции Зеленоград-Крюково появилось 5 новых остановок в связи с запуском МЦД-3 у станции, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Через 2 из 5 новых остановок, расположенных у выхода № 7, будут проходить семь областных автобусных маршрутов:

—№ 127;

—№ 390;

—№ 476;

—№ 493;

—№ 128к;

—№ 312;

—№ 377.

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#подмосковье
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#станции
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Продюсер Шеленговский раскрыл, как российским видеоиграм добиться успеха за рубежом
Продюсер Шеленговский: «Нашим игроделам придётся добавлять персонажей-иностранцев»
18 августа 2023, 17:37

Фото: istockphoto.com/Arsenii Palivoda

Продюсер Павел Шеленговский заявил, что для успеха за рубежом видеоиграм отечественного производства не хватает персонажей-иностранцев.
«Нашим игроделам придётся в тех же стрелялках или стратегиях добавлять персонажей-иностранцев. Например, китайцев, иранцев, даже американцев. Геймеры за рубежом будут им сопереживать, особенно если местом действия станет их родина, которую нужно защищать», — пояснил в беседе с NEWS.ru Шеленговский.

Кроме того, популярности игр также способствует запоминающийся яркий саундтрек.

Специалист запомнил, что за пределами нашей страны уже известны такие российские игры, как War Thunder, MMO RPG «Аллоды Онлайн», Escape from Tarkov и т.д.

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#страны
#игры
#технологии
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В Кашире в этом году установят 10 детских площадок
18 августа 2023, 17:37

Фото: Telegram-канал Михаила Шувалова

В этом году в городском округе Кашира по программе модернизации установят 10 детских площадок. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Михаил Шувалов. Вместе с жителями деревни Базарово он принял участие в открытии детской площадки на улице Центральной.
«Красочный игровой городок выполнен в морской стилистике. Для детворы установили игровой и спортивный комплексы, горку, качели и качалки. Обустроено уличное освещение, уложено безопасное покрытие. Всего в этом году установят 10 площадок. Каждая станет местом притяжения для юных каширян», – написал Шувалов в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что задача, которую ставит губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв – делать комфортнее улицы, дворы и общественные пространства региона. И сельская местность, как и городская, является приоритетным направлением развития. 

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#кашира
#детская площадка
#московская область
#подмосковье
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Сотрудников «Вечерней Москвы» удостоили госнаград
18 августа 2023, 17:26

Фото: istockphoto.com/olegback

Сотрудники издания «Вечерняя Москва» получили награды за заслуги в развитии средств массовой информации в виде медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Отмечается, что награждены были заместитель главного редактора, руководитель группы выпуска Сергей Серков, руководитель фотослужбы Игорь Ивандиков, заместитель генерального директора по общим вопросам Владимир Манжула, заместитель генерального директора Анна Новикова и обозреватель Екатерина Рощина.

«Это оценка труда не только отдельно взятых сотрудников, но и всего коллектива. В этом году «Вечерка» отмечает своё столетие. Мы стараемся встретить его достойно», — сказал главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов.

Дор этого рекорд России по самому продолжительному марафону интервью с одним ведущим в прямом эфире Кристиной Никитиной, который продлился 24 часа, был установлен «Радио 1» совместно с «Нестеренко центр» и был приурочен к Дню рождения подмосковного радиовещания.

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#сми
#награда
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30 тыс подмосковных домов до конца года охватит программа социальной газификации
18 августа 2023, 17:25

Фото: Минэнерго МО

В Подмосковье с начала года в рамках программы «Социальная газификация» к центральному газоснабжению подключил 19 тыс домов. Газ получили более 45 тыс жителей региона, сообщили в пресс-службе Минэнерго Московской области. Всего в рамках программы построено более 4 тыс новых газопроводов.
Догазификация по этой программе предусматривает бесплатное подведение трубы к границе земельного участка. Чтобы провести газ внутри участка, необходимо заключить договор с Мособлгазом. Предварительно рассчитать стоимость работ на территории участка можно с помощью калькулятора. 
 
Всего в этом году будет подключено к газу 30 тыс домов, отметили в министерстве
 
В Министерстве энергетики региона напомнили, что для заключения договора на подключение к газу не обязательно ехать в офис. Это можно сделать в онлайн-формате следующим образом, подать заявку на «Социальную газификацию».

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#минэнерго мо
#газ
#газификация
#социальная газификация
#подмосковье
#московская область
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Жители Подмосковья пожаловались на непрошенные визиты летучих мышей
Жители Подмосковья пожаловались на нашествие летучих мышей
18 августа 2023, 17:09

Фото: Комлесхоз МО

Жители Московской области в последние дни жалуются на пожаловавших в гости в их квартиры летучих мышей. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Подмосковья.
Так, рукокрылая гостья испугала хозяйку квартиры в Орехово-Зуево. А в Солнечногорске работники Мособлпожспаса поймали летучую мышь, залетевшую к жителям в апартаменты. 

Установлено, что крылатые существа не стремятся попасть в человеческое жильё. В основном они оказываются там случайно.
«Отпугнуть летучих мышей от дома помогут запах аптечной ромашки, перечной мяты, пижмы, багульника или полыни, яркий свет и громкие звуки – тяжёлый рок, колокольчики, флюгеры и «музыка ветра», – отметили в Комлесхозе. 
Если же контакта со зверьком избежать не удалось, можно взять картонную коробку, проделать в ней отверстия и, надев перчатки, поместить туда животное. Коробку нужно выставить на балкон и, дождавшись вечера, освободить пленницу. При этом важно не повредить крылья.
 
В ведомстве напомнили, что многие виды рукокрылых в Подмосковье занесены в Красную книгу. За их уничтожение полагается штраф от 2,5 тыс до 1 млн рублей.

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#красная книга
#подмосковье
#московская область
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В Башкирии турецкая компания Ozfatihler Crane откроет производство кранов
18 августа 2023, 17:07

Фото: iStock/george tsartsianidis

Турецкий холдинг Ozfatihler Crane организует в Уфе производство мостовых и консольных кранов.
Проект представил на «Инвестиционном часе» учредитель компании Мустафа Генч. Уже стартовал поиск площадки для размещения завода. В первый этап строительства компания вложит примерно 110 млн рублей. 

Предприятие будет занимать площадь 1–2 тыс. кв. м. В течение нескольких лет площадь комплекса увеличится в несколько раз. Глава Башкирии Радий Хабиров предложил рассмотреть несколько преференциальных площадок, в их число попала территория индустриального парка «Промцентр». Проект получил статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот.
 
Турецкая компания Ozfatihler Crane основана в 1990-х годах, считается одним из крупных поставщиков подъемной техники.

Ранее в Подмосковье построили крупный производственный комплекс по сборке трансформаторных подстанций. Главное управление государственного строительного надзора Московской области провело итоговую проверку производственного комплекса в поселке Фряново в Щелковском городском округе.

Застройщиком объекта выступал ООО «Фряновский завод электротехнических изделий», сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

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#производство
#завод
#турция
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Во всех округах Подмосковья в выходные продолжатся дежурства и рейды
18 августа 2023, 17:06

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В эти выходные сотрудники администраций округов совместно с волонтёрами проведут рейды в свыше 340 местах притяжения жителей региона для пресечения небезопасного вождения.

Рейды и дежурства проводятся в целях повышения безопасности дорожного движения, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ответственные лица будут пресекать вождение в нетрезвом виде и напоминать правила дорожного движения жителям.

Если вы обнаружили нетрезвого водителя за рулём автомобиля, необходимо немедленно сообщить в полицию по «телефону доверия» ГУ МВД России по Московской области 8-495-692-70-66.

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Сотрудники ГУСТ, ГИБДД и МинЭкологии проводят регулярные рейды.
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#служба
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Финальная летняя смена стартовала в подмосковном лагере «Литвиново»
18 августа 2023, 16:47

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Несколько сотен подмосковных ребят отправились в детский оздоровительный лагерь «Литвиново».

«Этим летом детский оздоровительный лагерь «Литвиново» распахнул свои двери для детей участников специальной военной операции. Сегодня в лагере стартовала финальная шестая смена. Ребята проведут ближайшие две недели в безмятежной атмосфере веселых и познавательных занятий», - сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева. 

Во время отдыха в лагере дети занимаются спортом, играют в футбол, волейбол, теннис, плавание и другие, посещают различные мастер-классы, занимаются танцами и кулинарией.

Для удобства детей в лагере оборудовали уютные комнаты для проживания, спортивные площадки, бассейн, кинозал и библиотеку.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщал, что власти Подмосковья подготовили для детей участников спецоперации около 3 тыс бесплатных путевок в оздоровительный лагерь «Литвиново» в Наро-Фоминском городском округе.

Читайте также: 

В детских лагерях Подмосковья на данный момент отдыхает около 23 тысяч детей.

Российские спортсмены посетят детский лагерь «Литвиново».

Подмосковная делегация прибыла в Крым на фестиваль «Таврида.Арт».

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Кириенко посетил стенд Подмосковья на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму
18 августа 2023, 16:46

Фото: МИСК МО

Более 4 тыс участников из 87 регионов России, а также иностранные гости собрались в Крыму в первый день фестиваля «Таврида.АРТ». Стенд Подмосковья посетили почётные гости – первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева и гендиректор АНО «Центр развития культурных инициатив» Сергей Першин.
«Московская область уже не первый год принимает участие в фестивале «Таврида.АРТ». Стенд Подмосковья год от года становится всё ярче и насыщеннее, привлекая к себе внимание всех посетителей фестиваля. Очень важно, чтобы регион был достойно представлен на главном молодёжном фестивале страны, и наше ведомство старается сделать это, учитывая пожелания представителей молодёжи региона», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Гости получили фирменные подарки от региона «Лето в Подмосковье» и сувенирную продукцию «Подмосковье – это любовь». Оценивая стенд, Кириенко отметил, что получилось круто. Отлично сработали и концепция, и реализация. 
 
Выставка регионов проходит в новом формате выставочного пространства «АРТ.ЭКСПО». Тема выставки – «Было. Есть. Будет» в развитии креативных индустрий. 
 
На стенде Подмосковья каждый день будет проходить «Открытый микрофон». Это станет возможностью для всех активных и креативных участников молодёжной делегации Московской области выступить перед посетителями стенда, представить свои проекты, поделиться идеями и поговорить на актуальные темы. Каждый день будут проходить и паблик-токи с медийными личностями. 
 
Визуальное оформление стенда выполнено в ярком и современном стиле, созвучном слогану выставки. Матрёшки, цветы и деревья – отсылка к традиционным народным художественным промыслам и живописной природе региона. Учёные и космонавты – образ развивающейся науки и высоких технологий. В визуальном коде присутствуют и символы новых технологий.

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