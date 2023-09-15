У столичных таксистов появилась возможность оформлять разрешение на работу онлайн

Фото: istockphoto.com/Georgiy Datsenko
Теперь водители такси В Москве могут оформлять разрешение на работу на портале mos.ru.
«Это позволит повысить уровень безопасности и качества поездок. Службы заказа теперь будут следить за тем, чтобы пассажиров перевозили только квалифицированные водители, находящиеся в штате или имеющие соответствующее разрешение на работу», — приводят «Вести Подмосковья» комментарий заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что за неделю новыми станциями метро «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» пассажиры воспользовались более 113 тыс. раз.
«Ожидаем, что в этом году новыми станциями Солнцевской линии каждый день будут пользоваться около 30 тыс. пассажиров. А к 2030 году – порядка 53 тыс.» – приводит utro.ru сообщение Собянина из его телеграм-канала.Читайте также:
В пятницу утром подмосковные дороги загружены на 4 балла
Московские водители посоревнуются за выход в финал конкурса профессионального мастерства
В 2023 года пассажиры Мострансавто оплатили проезд банковскими картами более 80,8 млн раз
Мелисса Тимофеева